كشف المحامي الدكتور حسين العنقري عن شروط وثيقة عقد الزواج بين الزوجين وحقوق كل منهما.

وقال العنقري “يكون الفسخ بلا عوض إذا أخل الزوج بالشروط، أما إذا أخلت الزوجة بالشروط فيكون الفسخ بعوض”

وأضاف العنقري “نظام الأحوال الشخصية ساهم بغياب التفاوت في الأحكام، كما يهدف لتنظيم العلاقة الأسرية وحفظ حقوق الزوجين”.

وتابع العنقري “للمشترط طلب فسخ الزواج إن لم تنفذ الشروط إلا إذا أسقط حقه، كما يمكن فسخ الزواج بلا عوض للزوج إذا لم يف بالشروط.

وأردف العنقري “لابد من كتابة الشروط في وثيقة عقد الزواج، كما يمكن فسخ الزواج بلا عوض للزوج إذا يف بالشروط، وفسخ الزواج لعدم وفاء الزوجة لا يزيد عن المهر”.