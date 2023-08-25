أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم وجود الشخص مال في الطريق العام وتركه يتعلق في ذمته شيء.

وقال الشثري أنه يجوز للإنسان إذا لقي مالا كثيراً في الطريق العام أن يتركه ولا يأخذه.

وأضاف الشثري بأن هذا الأمر لا يتعلق في ذمته، ويفضل أن يخبر الشخص الجهات الرسمية عليه حتى يبرئ ذمته عن أخذ هذا المال.