أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم وجود الشخص مال في الطريق العام وتركه يتعلق في ذمته شيء.
وقال الشثري أنه يجوز للإنسان إذا لقي مالا كثيراً في الطريق العام أن يتركه ولا يأخذه.
وأضاف الشثري بأن هذا الأمر لا يتعلق في ذمته، ويفضل أن يخبر الشخص الجهات الرسمية عليه حتى يبرئ ذمته عن أخذ هذا المال.
إذا وجد مالا في الطريق وتركه.. هل يتعلق في ذمته شيء؟
– الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/hjLltmTyGH
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 24, 2023
نعم صدقت أبا عمار ماهو معقول يتركه
مو معقول يتركه وانما يسلمه للجهات الامنيه