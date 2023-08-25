أوضح مشهد من مسلسل من ثمانينات القرن الماضي ، عن أسعار الوجبات في المطاعم .

ووثق المشهد ، مواطن وهو يحاسب على وجبته المكونة من “نصف فرخة وطبق بامية و طبق أرز و طبق سلطة و كريمة و بلطة” ، ب21 ريال .

واندهش المواطن من سعر الوجبة ، ليرد عليه الكاشير” ياراجل احمد ربنا ده في أي مكان تاني مش هتدفع أقل من 50 ريال” .