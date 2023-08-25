أوضح مشهد من مسلسل من ثمانينات القرن الماضي ، عن أسعار الوجبات في المطاعم .
ووثق المشهد ، مواطن وهو يحاسب على وجبته المكونة من “نصف فرخة وطبق بامية و طبق أرز و طبق سلطة و كريمة و بلطة” ، ب21 ريال .
واندهش المواطن من سعر الوجبة ، ليرد عليه الكاشير” ياراجل احمد ربنا ده في أي مكان تاني مش هتدفع أقل من 50 ريال” .
أسعار الأكل في المطاعم قبل ٣٦ سنة pic.twitter.com/CypXzuvAkS
— #عاشق_الماضي (@asheq_madi) August 23, 2023
دا صادق المصري على وقتهم ب٥٠ أما على وقتنا آليوم من ١٠٠الى١٢٠ نفس الأكل طبعآ باختلاف المطاعم