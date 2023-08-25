فسر خبير في التجارة الدولية، فواز العلمي، الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصادرات السلعية في المملكة بـ39.7 % خلال يونيو 2023.

وقال “العلمي” إن تراجع التجارة الدولية وانخفاض أسعار النفط من الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء، أعلنت اليوم انخفاض الصادرات السلعية في شهر يونيو الماضي عن الشهر ذاته بالعام الماضي، من 147.1 مليار ريال إلى 88.8 مليار ريال وذلك بنسبة 39.7 %، بسبب انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 44.5 مليار ريال، من 116.4 مليار ريال إلى 71.9 مليار ريال وبنسبة 38.3 %.