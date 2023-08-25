أقبل زوج على فضح زوجته للانتقام منها عن طريق نشر فيديو أثناء علاقته معها في غرفة النوم، في بمحافظة البحيرة بمصر .

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة على مواقع التواصل وعليه تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم وذلك بعدما اتهمته زوجته بتصويرها أثناء العلاقة الحميمية بينهما، وإنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر تلك المقاطع انتقامًا منها بسبب رفضها بيع المنزل الخاص بها له.

وكانت البداية عندما قامت زوجته بتقديم بلاغًا تستغيث فيه من جنون زوجها تتهمه بالتشهير بها عن طريق نشره مقاطع فيديو وصور خادشة أثناء العلاقة الحميمية بينهما.

وقالت الزوجة في بلاغها إنها عقب انفصالها من زوجها والد أبنائها، قررت الارتباط بشقيقه بسبب عدم قدرتها على السيطرة على نجلها لبلوغه سن المراهقة.

وأوضحت أنها ارتبطت به لمدة شهرين فقط، وخلالهما أجبرها على تصوير العلاقة بينهما بواسطة كاميرا الهاتف المحمول الخاص بها، وعندما رفضت الانصياع لطلبه تعدى عليها بالضرب وأوهمها بقوله: عمري ما أذيكي لأن عندي بنات.

والجدير بالذكر أنه تم تحرير محضر ضد الزوج وأمرت النيابة بحبسه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة .