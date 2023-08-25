كشفت شركة القدية للاستثمار ، عن أحد التصاميم المقترحة لمشروع استاد القدية ، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 40 ألف متفرج ، والواقع أعلى الجرف في المنطقة الرياضية .

يقع الملعب ضمن منطقة «مركز المدينة» ، وهي منطقة تضم مجموعة متنوعة من الملاعب الرياضية، منها ملعب رياضي مغلق متعدد الاستخدامات بسعة 18 ألف مقعد ، ومركز رياضي للألعاب المائية ، ومركز رياضي مؤهل لاستضافة مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية الفردية ، بالإضافة إلى جسر معلق للمشاة على ارتفاع شاهق .

يُذكر أنه تم تقديم مشروع ملعب القدية في ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، ليكون أحد ملاعب مدينة الرياض إلى جانب استاد الملك فهد الدولي، وملعب الأمير فيصل بن فهد، واستاد جامعة الملك سعود، واستاد الرياض الجديد.