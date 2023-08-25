تتنوع سيارات لكزس داخل السوق السعودي، بحسب تصميمها الخارجي، وقدراتها الفنية والتقنية، وتعد لكزس ES موديل 2023 صاحبة المظهر العصري المميز، من بين السيارات المميزة.

وتأتي لكزس ES 350 F-Sport بمحرك V6 سعة 3.5 لتر، والذي يولد قوة 300 حصانا، وعزم دوران 356 نيوتن متر.

ومن أبرز أنظمة السلامة والأمان ومساعدة السائق في السيارة : نظام مراقبة المنطقة العمياء، التحذير من التصادم الأمامي، التحذير من حركة المرور عند الرجوع للخلف، مكابح مانعة للانغلاق، التحكم في قوى الجر وغيرها.

كذلك تأتي مزودة بـ 8 وسائد هوائية، موزعة كالتالي: أمامية للسائق، أمامية للراكب الأمامي، أمامية جانبية للسائق، أمامية جانبية للراكب الأمامي، ستائرية على الجانبين، عند ركبة السائق، وركبة الراكب الأمامية.

قد يصل سعر السيارة في المملكة إلى مئتان وثلاثون الف ريال.