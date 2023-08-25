دخل الفرنسي كيليان مبابي ، مهاجم نادي باريس سان جيرمان ، اليوم الخميس ، في مفاوضات مع النادي الباريسي ، لتمديد عقده الذي ينتهي العام المقبل .

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورت» ، فإن مبابي سيلعب في فرنسا خلال الموسم الحالي ولن ينتقل إلى ريال مدريد، ودخل الآن في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده لمدة موسم إضافي، أو حتى تمديد عقده لعدة مواسم.

وكان ريال مدريد يرغب في الحصول على مبابي في صيف العام الماضي قبل أن يتراجع اللاعب ويجدد عقده مع النادي الباريسي.

ويُذكر أن مبابي تم استبعاده من جولة النادي الآسيوية الشهر الماضي وحوله إلى تدريبات اللاعبين غير المرغوب بتواجدهم ، لكنه عاد مجددًا إلى تدريبات الفريق الأول ، كما سجل هدف فريقه الوحيد في ظهوره الأول الموسم الحالي بالتعادل مع تولوز 1-1 في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الفرنسي.