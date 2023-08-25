ادعت فتاة مصرية سرقة سائق بشركة أوبر فستان زفاف شقيقتها خلال توصيله إلى المصنع لإجراء التعديلات الأخيرة عليه، قبل موعد الزفاف بأسبوع.

وقالت الفتاة أنها طلبته لتوصيل الفستان إلى المصنع لإجراء التعديلات الأخيرة عليه قبل أن تتسلمه العروس، وغلّفته بشكل مُحكم، حتى لا يظهر أنه فستان زفاف.

وأفادت أنه بعد استلام سائق أوبر فستان الزفاف، ومرور نحو 6 دقائق على الرحلة، فوجئت بإلغائه الرحلة من خلال إشعار أُرسل إليها عبر الجوال، وفي تلك الحالة لم تتمكن من الوصول إلى السائق مرة أخرى بحسب قوانين شركة أوبر، وفق قولها.

وذكرت أنها بدأت تتواصل مع شركة أوبر حتى تصل إلى السائق، ولكن لم يأتها رد على ما تعرضت إليه، مؤكدة أنها في حالة من الانهيار التام، ولم تستطع مواجهة العروس بنبأ أن زفافها سيصبح دون فستان.