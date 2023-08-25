اكتشف فريق طبي في المكسيك، حالة نادرة جدًا في العالم ، تعود لعجوز في الثمانينات من عمرها أذهلت المسعفين عندما اكتشفوا أن آلام البطن التي تشكو منها لم تكن سوى جنينًا محنطًا في رحمها منذ ما يزيد على أربعة عقود.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ستار» ، فهناك عجوز ذهبت إلى عيادة الصحة العامة بسبب ألم في بطنها، لتتوضح أسبابه بعد الفحوصات بتحجر الجنين داخل أحشائها ، ويعتقد خبراء الطب أن الجنين قد تكلس، في حدث نادر للغاية يسمى «الجنين المتحجر أو المتكلس» .

وتحدث هذه الظاهرة عندما يموت الجنين خلال الحمل خارج الرحم، لكنه يكون كبيرًا بحيث لا يمكن للجسم أن يخرجه، ثم يصاب بالتكلس، أي يغطيه الكالسيوم.

وعلى الفور حول الأطباء المرأة العجوز إلى قسم الجراحة لإخراج الجنين المتحجر منذ ما يقرب الأربعين عامًا .