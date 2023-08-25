تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫05570 مقابل الريال الواحد 0٫24667
الدولار:3٫75119 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02129 مقابل الريال الواحد 0٫97916
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73880
دينار أردني:5٫29836 مقابل الريال الواحد 0٫18874
دينار كويتي: 12٫15768 مقابل الريال الواحد 0٫08225
الريال القطري:1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97063
الدرهم المغربي:0٫37353 مقابل الريال الواحد 2٫67715
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23939
التعليقات
اترك تعليقاً