تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫05570 مقابل الريال الواحد 0٫24667

الدولار:3٫75119 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02129 مقابل الريال الواحد 0٫97916

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73880

دينار أردني:5٫29836 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي: 12٫15768 مقابل الريال الواحد 0٫08225

الريال القطري:1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97063

الدرهم المغربي:0٫37353 مقابل الريال الواحد 2٫67715

الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23939