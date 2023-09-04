أكد الإعلامي الإماراتي بدر حارب، أن الهلال وصيف العالم وزعيم آسيا قبل انضمام اللاعبين العالميين في صفقات هذا الصيف.

وقال حارب: “الهلال هو الهلال أنضم له لاعبين عالميين أو لم ينضموا هو ثاني العالم وهو زعيم اسيا أحنا مانقدر نوفي حق الهلال من الامتاع”.

وأضاف: الآن زاد على الإمتاع إمتاع زيادة، واللاعبين الجدد إضافة لأن سقف الهلال عالي يروح على بطولات العالم”.

وبخصوص الانتقادات الموجهة لمدرب الهلال خورخي جيسوس، قال: جيسوس له بصمة في كل فريق قام بتدريبه والانتقادات يعيشها أي مدرب، والنتائج تتحدث.