دخل النادي الأهلي في مفاوضات حاسمة مع راغد النجار، حارس مرمى نادي التعاون، من أجل ضمه لصفوف الفريق رفقة السنغالي إدوارد ميندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد أرسلت الإدارة الأهلاوية ، عرض رسمي للتعاون من أجل التعاقد مع راغد النجار ، هذا الصيف ، حيث العرض المقدم من الأهلي أعلى من عرض النصر .