دخل النادي الأهلي في مفاوضات حاسمة مع راغد النجار، حارس مرمى نادي التعاون، من أجل ضمه لصفوف الفريق رفقة السنغالي إدوارد ميندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقد أرسلت الإدارة الأهلاوية ، عرض رسمي للتعاون من أجل التعاقد مع راغد النجار ، هذا الصيف ، حيث العرض المقدم من الأهلي أعلى من عرض النصر .
النجار حارس عادي جدا جدا جدا
ولا يحتاج هذه الزحمه.
لمعلومية من لا يعرف راغب النجار لعب للاهلي بالبراعم اول دفعة لعمر ثمان سنوات وحاليا رفض عرض النصر لميوله الاهلاوية الاصيلة وقبل بعرض الاهلي الاقل في الواقع وليس الاعلى رغبة منه بالعودة لجدة
راغد النجار حارس رائع ، ولعب خلال الدوري الفائت للتعاون 3 مبارياو متتالية ظهر بها بشكل رائع وخرج في تلك المباريات بشباك نظيفة ، وجمهور التعاون يحبة ويتمنى بقاؤه
النجار نصراوي
الاهلي والنصر كلاهما واحد عينان في راس سوا ذهب للاهلي اوذهب للنصر .. والأهلي فريق راقي وجمهوره راقي يستاهلون كل خير ولهم في قلوبنا كعالميين الشيئ الكثير من الخب ولأحترام ….
الاهلي انضحك عليه في حارسه القرد واضنه سيكرر الان نفس الغلطه . عموما كل محترفي الاهلي كبار بالسن ولا يعتمد عليهم حدهم 40دقيقه وينتهوا كلهم كبار بالعمر بس الاهلي يحتاج لهم يوزعهم على مبارياته يجمعون الكور عندما تخرج من الملعب اكثر من كذا لايمكنهم يقدمون شي .
ما هو معقول يروح للأهلي ويخلي النصر
الأهلي فريق جيد ولكن لايقارن بالنصر من جميع النواحي
عندنا مثل شعبي يقول لوفيه خير ماخلاه الطير
بالتوفيق للملكي 💚💚💚
اختيار ميندي لم يكن موفق واللي يدخل على تعليقات مشجعين تشيلسي كيف كانوا مستأىين من أخطائه. الحارس مهزوز ولا يعطي اي ثقه في لاعبين الدفاع ولا يتدخل في اي كره عرضيه
بصراحه الاهلي اكل مقلب مزبوط
اتمنى اعارته وجلب محور دفاعي اجنبي وبسرعه