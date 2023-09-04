بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، إلى سامية صولوحو حسن، رئيسة تنزانيا المتحدة.

ونقل الرسالة، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامتها لمعاليه، اليوم، في العاصمة دار السلام.

وقام قطان بنقل، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما عبرت فخامتها عن تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وأكدت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال الاستقبال، دعم بلادها الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مرحبة بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.

وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.