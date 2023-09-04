علق الإعلامي محمد الدويش ، على أنباء لعب نادي الهلال ، على الملعب الخاص بنادي النصر «الأول بارك» ، خلال الفترة المقبلة .
وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، :” بسبب تغيير الملز وصيانة الدرة ، يلعب الهلال في ملعب النصر مسألة فيها نظر ، مضيفًا أن تتغير ألوان الملعب لا قرار ولا أمر ، خوش جار تفزع له ويتشرط” .
ويُذكر أن نادي الهلال يواجه أزمة بسبب تغيير ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز “الملز”، بالتزامن مع صيانة ملعب الدرة .
ايش المشكل لو لعب الهلال في بارك التغير حلو يعطيك تفاءل انك تفوز علا الزعيم
ايش المشكل لو لعب الهلال في بارك التغير حلو يعطيك تفاءل انك تفوز علا الزعيم
ايش المشكل لو لعب الهلال في بارك التغير حلو يعطيك تفاءل انك تفوز علا الزعيم
ايش المشكل لو لعب الهلال في بارك التغير حلو يعطيك تفاءل انك تفوز علا الزعيم
تتوقعون متى اول مباره للهلال
في ملعب محيط الرعب
بن نافل يشرط على شركة الوسائل والرئيس المزهريه الاصيفر
ازاله الالون صفره الباهته فالملعب
الطاقية مشغلنا في حلالنا الخلا مير الخلا دور لك معلب يضفك تت
أقول الخلا
ملعب الأول بارك خاص بالنصر العالمي
الطواقي يلعبون في ملعب الصايغ او المجمعه
الملعب ملك الوسائل
ويش دخل نادي الفطاير واعلامه
تراك مستاجر مالك شروط
قصدك حديقة البليهي وكويلار،، ومخلطتكم ومدعستكم ومذلتكم،، اخرجتك من كأس الملك واخرجتك من آسيا وحرمتك الدوري،، كلها على هذا الملعب،،، وبرضة تهايط يا شايب البعر
الهلال ليس مسؤول عن اين يلعب — هذه مسؤولية وزارة الرياضة — وان لعب على ملعب ابو خرقة — فلهم الشرف