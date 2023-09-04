علق الإعلامي محمد الدويش ، على أنباء لعب نادي الهلال ، على الملعب الخاص بنادي النصر «الأول بارك» ، خلال الفترة المقبلة .

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، :” بسبب تغيير الملز وصيانة الدرة ، يلعب الهلال في ملعب ‎النصر مسألة فيها نظر ، مضيفًا أن تتغير ألوان الملعب لا قرار ولا أمر ، خوش جار تفزع له ويتشرط” .

ويُذكر أن نادي الهلال يواجه أزمة بسبب تغيير ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز “الملز”، بالتزامن مع صيانة ملعب الدرة .