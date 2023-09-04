أوضحت استشارية جراحة النساء والولادة الدكتورة “سارة اليوسف” أن من أهم الممارسات الصحية التي يجب أن تتبعها المرأة قبل الحمل وأثنائه ، هي ممارسة الرياضة كالمشي وغيرها من الممارسات الرياضية لتنشيط الدورة الدموية بشكل طبيعي وأتباع الأكل الصحي والابتعاد عن الدهون والوجبات السريعة والتقليل من الكافيين والسكريات.

وبينت الاستشارية خلال برنامج “صباح السعودية” الذي يبث على قناة السعودية أن من الأمور التي يجب تجنبها قبل التفكير في الحمل الابتعاد عن الأدوية المسببة في تشوهات الأجنة مثل الروكتان للبشرة وما شابه لها.

وذكرت اليوسف أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فشل وتأثر الحمل الزيادة في الوزن والتدخين حيث يسبب نقصا في وزن الجنين والتعرض للولادة المبكرة والأمراض المزمنة التي لم يتم علاجها قبل الحمل.

وأكدت الدكتورة على أهمية استخدام حمض الفوليك قبل الحمل لتخفيف من إصابة الجنين للجهاز العصبي أو الأنبوب العصبي، وأهمية متابعة الحمل مع الطبيب بشكل مستمر واتباع نظام صحي متكامل لصحة الأم والجنين.