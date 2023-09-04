علق عضو سابق في مجلس الشورى ورئيس التحرير السابق لصحيفة عكاظ، هاشم عبده هاشم، على انتقال سيرخيو راموس إلى نادي إشبيلية بدلا من نادي الاتحاد.

وقال “هاشم” :”أعتبر الاتحاد محظوظا بعد اتمام صفقة راموس وتعاقده المفاجيء مع إشبيليه فقد حسبها صح لان عمره يقترب من٣٩ عاما وكان سيواجه نجوم العالم في الدوري السعودي فاختار الهرب بجلده”.

وأكد أن راموس أنه لم يعد المدافع القوي الذي عرفناه في ريال مدريد، مضيفا أن الاتحاد جدير بمدافع أفضل منه وأصغر سنا وأعلى مهارة.

يذكر أن أتمت إدارة نادي إشبيلية الإسباني اتفاقها مع سيراجيو راموس، قلب دفاع باريس سان جيرمان، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.