أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الاثنين، قرارا بخصوص احتجاج الشباب على مشاركة مختار علي مع النصر في مواجهة الفريقين الماضية، لحمله وثيقتين بتواريخ ميلاد مختلفة.

وأوضحت اللجنة أنه وبعد استكمال نادي الشباب للإجراءات الشكلية قامت بمخاطبة نادي النصر ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم.

وأضافت: وثبت للجنة أنه تم تسجيل اللاعب في كشوفات نادي النصر كلاعب محترف سعودي وفقا للمادة (۲۸) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وأن تاريخ ميلاد اللاعب المسجل في نظام الTMS ونظام التسجيل الداخلي التابع للاتحاد مطابق لتاريخ ميلاد اللاعب في بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر السعودي.

وأوضحت أنها قررت قبول الاحتجاج من الناحية من الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية، ومصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد.

وفي سياق منفصل، غرمت لجنة الانضباط والاخلاق عدد من الأندية وذلك لتأخر لاعيبها بالدخول لأرض الملعب، حيث تم تغريم النصر 17,500 ريال، لتكرار المخالفة، والهلال 10 الاف ريال، والاتحاد 17,500 ريال لتكرار المخالفة.