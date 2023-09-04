أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن ، عن الفائز بجائزة أفضل هدف ، ضمن منافسات الجولة الجولة الخامسة لدوري روشن لهذا الموسم 2023-2024 .

وفاز الصربي ألكسندر ميتروفيتش ، لاعب الهلال بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة بدوري روشن ، من خلال هدفه الأول في شباك نادي الاتحاد .

وقد تصدر هدف ميتروفيتش نتيجة التصويت بنسبة وصلت إلى 67,3% ، بعد هدفه الرائع في مرمى الاتحاد ، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 4/3 .

ويُذكر أن القائمة ضمت هدف كريم بنزيما في نفس المباراة ، حيث حصل بنزيما على نسبة تصويت وصلت إلى 16,7% بالإضافة إلى هدف محمد باداموسى لاعب الحزم في شباك النصر ، والذي حصل على 6,9% .