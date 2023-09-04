شاركت الفنانة وعد متابعيها ، بمجموعة من الصور ، على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، ظهرت فيها برفقة الفنان الكويتي سعد الفرج .

وعلقت وعد على الصور ، ” أجمل قعدة مع الأهل ، أخواتي ، وزوج أختي الله يطول بعمره “سعد الفرج” .

كما نشرت وعد مقطع فيديو قصير للفنان الكويتي ، وكتبت عليه ، “الله يطول بعمرك زوج أختي الفنان سعد الفرج ، اليوم السوالف كويتية”.

ويُذكر أن وعد ، قد طرحت أجدد أغنياتها بعد غياب طويل عن جمهورها ، والتي تحمل اسم «كذاب» ، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ، من كلمات فهد المبدل ، وألحان ناصر الصالح .