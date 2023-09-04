رد الإعلامي الرياضي المصري أحمد عفيفي على الانتقادات التي وجهها البعض لصفقات دوري روشن العالمية هذا الصيف.

وقال عفيفي: “هناك شخص معتقد أنه ليس من حق أي حد تاني أن يطور أي شيء، المشروع السعودي طموح، وطبيعي يحصل فيه أخطاء لكن من حقهم يحاولوا “.

وأضاف: “الفكرة أن هناك شخص واحد معتقد أنه المقياس والمعيار الوحيد”، وبخصوص تصريحات البعض بأن اللاعبين وافقوا على الانتقال لدوري روشن من أجل المال، قال: “وما العيب في ذلك؟ كل الناس في كل العالم بتسعى للفلوس لتوفير حياة أفضل”.

وتابع: “ما لم يكن بيعمل شيء غير قانوني محدش له عنده حاجة، واللي بيقولوا انهم انتقلوا من أجل الفلوس وليس كرة القدم! هم الناس دي جاية السعودية ليه لو مش هيلعبوا كرة قدم يعني اللاعبين بيعملوا أيه دلوقتي”.

وبخصوص تصريحات توني كروس لاعب ريال مدريد، قال: “تشعر كأنه بيقول أن هناك قضية خانها رونالدو وبنزيما وهو اللي هيناصرها أيه هي القضية أصلا !”.

وأضاف: “المشروع السعودي طموح لا شك وبكرة سيكون أفضل وتستمر العجلة واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط اللي بيصرف مش بيصرف من فلوسك أنت ولا من دولة تانية”.