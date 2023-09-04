واصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في المعسكر الإعدادي الذي انطلق أمس في مدينة نيوكاسل الانجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر 2023.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023، التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

وسيخوض “الأخضر” خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ” ملعب سانت جيمس بارك” الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي.