كثفت فرق التفتيش التابعة لادارة الأسواق والمسالخ جولاتها الميدانية على اسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة الرياض حيث بلغت خلال شهر يوليو لعام 2023 عدد ”17772″ جولة على اسواق النفع العام وعدد 1766جولة على المسالخ ، وهدفت الى مراقبة الاسواق والمسالخ وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، ولرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومدى جودة المنتجات المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

ومن جهته شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض بالانابة المهندس فهد الحمزي على المختصين بأقسام الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقاً للخطط التنفيذية .

وحاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.

واكد ان العمل مستمر مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ، و أن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية، إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل، والتأكد من توفر الدفع الألكتروني (مدى) في المحلات ، مؤكدا أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضار أو اللحوم والأسماك حسب السوق أو المسلخ وتداولها بطرق صحية .

وأضاف أن “الجولات الرقابية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية على كل اسواق النفع العام بالمنطقة” ؛ واسفرت تلك الجولات عن توجيه أكثر من 83 مخالفة ومصادرة ما يقارب 7 طن من الخضار والفواكة التالفة .