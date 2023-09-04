علق الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم ، على أنباء موافقة إدارة النصر ، على لعب الهلال ، على الملعب الخاص بنادي النصر “الأول بارك” ، خلال الفترة المقبلة.
وغرد الملحم بتغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، ” هالملعب خصص لخوض مباريات النصر عليه فقط بموجب عقد مبرم بينه وبين شركة الوسائل مدته عشر سنوات”.
وتابع : “من يفكر في هذا الملعب فعليه الانتظار حتى عام 2030. بعد ذلك لكل حادث حديث” .
والجدير بالذكر أن الزعيم ، يواجه أزمة بسبب تغيير ملعب “الملز” ، بالتزامن مع صيانة ملعب الدرة .
اللي يقول نادي النصر نادي الفطاير كيف طعم الفطاير اللي لقمتهن من عمك النصر العالمي من اسطورة العالم رونالدو في بطولة اندية العرب شحطك النصر العالمي انت وناديك واخذ الكأس بطل العرب النصر العالمي بعشرة لاعبين من ناديك نادي الحكام ابو بطولات مزيفة
بصفتك ايش تقرر وتتكلم بجد وجيه مغسوله
اصلن الهلال
يخاطب اصحاب الحلال
ويش دخل نادي الفطاير واعلامه
هذا زي الي مستاجر ويتدخل في املاك صاحب الحلال