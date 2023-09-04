علق الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم ، على أنباء موافقة إدارة النصر ، على لعب الهلال ، على الملعب الخاص بنادي النصر “الأول بارك” ، خلال الفترة المقبلة.

وغرد الملحم بتغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، ” هالملعب خصص لخوض مباريات النصر عليه فقط بموجب عقد مبرم بينه وبين شركة الوسائل مدته عشر سنوات”.

وتابع : “من يفكر في هذا الملعب فعليه الانتظار حتى عام 2030. بعد ذلك لكل حادث حديث” .

والجدير بالذكر أن الزعيم ، يواجه أزمة بسبب تغيير ملعب “الملز” ، بالتزامن مع صيانة ملعب الدرة .