علق الإعلامي وليد الفراج على لعب الأندية السعودية في إيران في دوري الأبطال.

وقال الفراج “قرار متوقع من الاتحاد الآسيوي بالعودة إلى ملاعب السعودية وإيران في دوري الأبطال بالمواجهات المباشرة بعد سنوات من الملاعب المحايدة”.

وأضاف الفراج “اللعب في أرض المنافس يمنح لاعبينا تجربه مهمه في التعامل مع ضغط الجماهير والبيئة المختلفة”.

وتابع الفراج “المهم أن نحافظ على تفوقنا ونعود دوما بالنقاط والزعفران”.

والجدير بالذكر أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، إقامة المواجهات التي تجمع المنتخبين السعودي والإيرانى والأندية المحلية في البلدين بالبطولات القارية بنظام الذهاب والإياب