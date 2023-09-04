ردت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة على متابعة وصفتها بالجدة أثناء تعليقها على إحدى منشوراتها.

وقالت المتابعة “الناس اللي يمدحونك ترى يضحكون عليك والله، انتي جده مهما سويتي واتقى الله في نفسك ترى الموت في اي لحظه الله يرحمنا برحمته”.

وجاء رد الفضالة عليها “لحظة اجاوبج عدل يمكن انى، ياهل وماتعرفين شي بالحياة اول شي شنو مصلحتهم يضحكون على لاطالين مى لافايدة ولاعايدة ناس تحبى وتحب فنانها المفضل”.

وتابعت الفضالة “حالى حال باجى الفنانين الى اكبر مى عمر

يعفى هذيل جمهور ومحبين ثانى شي مو ذني، صرتى جدة بعمر صغير ولا انا اول ولا اخر، وحدة فى صاروا جدات بالثلاثينيات واخيرا يمكن انا عند الله احسن منج بوايد اشياء مو بشى واحد وشكرا”.