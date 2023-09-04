يحرص نادي الاتحاد على السعي المستمر لتدعيم دفاعاته قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في دوري روشن للمحترفين الخميس المقبل.

ويبدو هذه المرة أن أنظار مسؤولي الإتحاد قد اتجهت للدوري الإسباني (لا ليغا)، حيث قدم الاتحاد عرضاً لضم مدافع ريال مدريد، النمساوي الدولي ديفيد ألابا.

وكشفت مصادر إن العرض الاتحادي المتأخر لضم ألابا يصل إلى 40 مليون يورو، في حين عرض النادي على اللاعب راتباً سنوياً يقدر بـ25 مليون يورو، وهو ما يزيد كثيراً عما يتقاضاه في ريال مدريد، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديفينسا سنترال» الإسبانية.

وتعتبر مهمة الاتحاد إقناع ريال مدريد بالتخلي عن مدافعه ليست بالسهلة، وخاصة أن الفريق الملكي يعاني من إصابة مدافعه البرازيلي ميليتاو التي ستغيبه عن الملاعب لعدة أشهر، ما يعني أن الفريق يملك الآن مدافعَين اثنين فقط من الأساسيين، هما ألابا والألماني روديغير.