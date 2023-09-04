أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق فاسكو دا جاما البرازيلي ، والمدرب السابق لنادي الهلال ، على أن فريقه الحالي لن يهبط للدرجة الثانية.
وقال دياز في تصريحات تليفزيونية ، أن النادي البرازيلي لن يهبط للدرجة الثانية ، بعدما تعثر في 6 مباريات و انتصر في مباراتين فقط ، مضيفًا أن “ليحدث ما يحدث فريقي فاسكو لن يهبط للدرجة الثانية ”
ويتذلل الفريق البرازيلي ،ترتيب الدوري ، حيث يتواجد في المركز 18 من يجعله عرضه للهبوط للدرجة الثانية.
وفي وقت سابق ، أعلن نادي فاسكو دا جاما ، تعيين الأرجنتيني رامون دياز مدربًا للفريق ، بعدما رحل عن تدريب الزعيم الموسم الماضي .
بيض الله وجهك يا ابو ايمليانو ما قصرت لامع الهلال ولا غيره رايتك بيضا
ماقصرت يادياز جيت للزعيم وكنت سبب في مواصلة امجاده .
فوبيا الهلال ارهقت البعض من الناس
مدرب صكه.لولا دعم الهلال من التحكيم والمستمر ما حقق شئ …
مدرب جيد وله بصمته وبطولاته لتدريب الهلال مدرب ناجح بكل المقاييس
مدرب جيد وله بصمته وبطولاته لتدريب الهلال مدرب ناجح بكل المقاييس
والله إنك مدرب فاشل ماغير في الهلال دفدفة وعدم احتساب ضربات جزاء حاسمة على الهلال ولاعبي الهلال محميين من الكروت الصفراء المستحقة والحمراء ..
دربت الاتحاد والزمالك ومدري وين رحت وقعت عاطل والآن بفريق برازيلي فاسكو ديجاما ولازلت فاشل
دياز.مطرب جيد لكنه يخور في النهائيات اكثر من ٥ نهائيات مع العلال وغيره كلها يخفق فيها دياز لايعرف كيف يتصرف مع النهائيات
معاه ولده اللي لعب على الهلال او لا 😂
هذا دياز ايش الجديد أغلب المبارايات هزايم وما يبغى يهبط لاعد تبغى إيش يعني تقلع