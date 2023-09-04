أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق فاسكو دا جاما البرازيلي ، والمدرب السابق لنادي الهلال ، على أن فريقه الحالي لن يهبط للدرجة الثانية.

وقال دياز في تصريحات تليفزيونية ، أن النادي البرازيلي لن يهبط للدرجة الثانية ، بعدما تعثر في 6 مباريات و انتصر في مباراتين فقط ، مضيفًا أن “ليحدث ما يحدث فريقي فاسكو لن يهبط للدرجة الثانية ”

ويتذلل الفريق البرازيلي ،ترتيب الدوري ، حيث يتواجد في المركز 18 من يجعله عرضه للهبوط للدرجة الثانية.

وفي وقت سابق ، أعلن نادي فاسكو دا جاما ، تعيين الأرجنتيني رامون دياز مدربًا للفريق ، بعدما رحل عن تدريب الزعيم الموسم الماضي .