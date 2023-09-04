أكد المحلل الرياضي، محمد بركات، عن قرب انتقال ملكية نادي الشباب لإحدى الشركات.
وذكر المحلل أنه تم الإتفاق على كافة التفاصيل حول انتقال ملكية نادي الشباب إلى شركة stc.
وأضاف أنه متبقي استكمال الإجراءات ومن ثم الإعلان الرسمي في أكتوبر القادم.
أكد المحلل الرياضي، محمد بركات، عن قرب انتقال ملكية نادي الشباب لإحدى الشركات.
وذكر المحلل أنه تم الإتفاق على كافة التفاصيل حول انتقال ملكية نادي الشباب إلى شركة stc.
وأضاف أنه متبقي استكمال الإجراءات ومن ثم الإعلان الرسمي في أكتوبر القادم.
الف مبرووك لشيخ الاندية وليوث الميادين وايام قادمه سعيده لمشجعي ومحبي هذا الكيان العظيم ويعود للمقدمه ومنصات التتويج باذن الله
ومن يعيرنا اليوم بنعمة البروستد ان شاء الله نعيرهم بنقمة الموت الحاذق
stc ماقدرت تصلح شبكات النت في كلية المعلمين في أبو عريش حتقدر في نادي يحتاج معجزة بعد خروج البلطان
stc ماقدرت تصلح شبكات النت في كلية المعلمين في أبو عريش حتقدر في نادي يحتاج معجزة بعد خروج البلطان
على stc الاهتمام بعملائها هي وبقية شركات الاتصالات من الخدمات السيئة والانقطاعات المتكررة لاسيما في القرى المترامية في كل أنحاء الوطن وتنفيذ 5G فيها قبل رعاية الأندية !!!!
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الشباب شلحوه بني زعقون اي لاعب مبدع في الشباب تلقى بني زعقون له بالمرصاد
الف مبرووووك لكل الشبابيين و يستاهل كل خير شيخ الانديه السعوديه
ماذا ستقدم اس تي سي له ولاعبين عقودهم بالملاييين
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خبر جميل جداً للكرة السعودية ، فمحل الشباب القمة ، يستاهل كبير الرياض، بالتوفيق دائماً للشباب خاصةً وللرياضة السعوديه عامة.
يستاهل شيخ الأندية بس اطردوا المتلزقين من الفيروسات الصفر ويرجع كما كان قاهر المستحيل والقواطي لانهم مايقربون شي الى يفسدونه
تستاهل ياشيخ الانديه ،
تستاهل ياشيخ الانديه ،
البورستد ياكل حبه حبه مبروك
البورستد ياكل حبه حبه مبروك
البورستد ياكل حبه حبه مبروك
يستحق شيخ الأندية. فهو محبوب جميع الجماهير العرببة ذو العقول الناضجة والمتميزة.
يستحق شيخ الأندية. فهو محبوب جميع الجماهير العرببة ذو العقول الناضجة والمتميزة.
يحق لهم نت بلاش
بالتوفيق للشباب
يستاهل الشباب لانه انظلم من اندية الصندوقلازم دعم الشباب شيخ نجد
الشباب عز و فخر و ابو ثنيانه البرشوتي اكل احلى طرده
الشباب عز و فخر و ابو ثنيانه البرشوتي اكل احلى طرده
الشباب عز و فخر و ابو ثنيانه البرشوتي اكل احلى طرده
الله يوفق نادي الشباب يستاهل الشباب
اجل يبشرون من الحين اني انا وعيالي وبقية السعوديين الشرفاء بينتقلون لشركة زين وموبايلي ويتركون ذي الشركة الرديئة في كل شي !!
ربي يوفق الجميع الشباب نادي عريق ويستاهل …..