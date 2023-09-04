أكد المحلل الرياضي، محمد بركات، عن قرب انتقال ملكية نادي الشباب لإحدى الشركات.

وذكر المحلل أنه تم الإتفاق على كافة التفاصيل حول انتقال ملكية نادي الشباب إلى شركة stc.

وأضاف أنه متبقي استكمال الإجراءات ومن ثم الإعلان الرسمي في أكتوبر القادم.