أوضح الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية ، الموعد المحدد لانخفاض درجات الحرارة ، خلال الفترة المقبلة.

وقال الزعاق ، “أننا نبدأ نشاهد نجم سهيل قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية ، مضيفًا أن بعد عشرة أيام تقريبًا من رؤيته يبرد الهواء والماء بآخر الليل” ، وفقًا لحديثه مع قناة «العربية» .

وتابع : “أنه بعد 20 يومًا يبرد آخر النهار وبعد 30 يومًا يتساوى الليل مع النهار وبعد 40 يومًا يدخل أجمل وألطف مواسم السنة وهو موسم «الوسم» ” .

وختم حديثه ، بأن السحب تبدأ خلال هذه الأيام تأتي من الجهة الغربية ، وهي السحب المسماة قلائد الوسم، وكان يستدل عليها بماهية الموسم القادم من حيث الإمطار والإجداب ، مشيرًا إلى إذا كانت مستمرة ولونها داكن فهي مبشرة بالخير ، وإذا كانت منقطعة ولونها فاتح فهي غير مبشرة .