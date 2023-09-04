كشفت مصادر اليوم الأثنين، عن قرار إدارة نادي الشباب، بالاستغناء عن مدرب الفريق مارسيل كايزر.

وذكرت المصادر أن الشباب أقال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بحسب الرياضية.

يذكر أن الشباب خسر في الجولة الماضية من دوري روشن أمام نظيره الخليج بنتيجة 3-1.