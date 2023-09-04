كشفت مصادر اليوم الأثنين، عن قرار إدارة نادي الشباب، بالاستغناء عن مدرب الفريق مارسيل كايزر.
وذكرت المصادر أن الشباب أقال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بحسب الرياضية.
يذكر أن الشباب خسر في الجولة الماضية من دوري روشن أمام نظيره الخليج بنتيجة 3-1.
عقبال مدرب الاتحاد النونو جالس يعبث في الفريق فرغ الدكه وشال المبدعين والابقاء على كبار السن والمصابين العاهات مثل زكريا الاستعراضي وكمارا ابو القصات والعمري حق سوابات وعمر كبير السن والإصابات اولناشري غير قابل للتطور كشفه مستواه مدرب الهلال في شوط لايجيد التغير لايعرف نقاط وقوة الخصم عنيد مجامل حمدالله الاناني ضياع الفرص
الشباب انتهى بعد اكل الاستيك.
والعيب في من بقى يتفرج! وحينا يسأل : يصبح شاهد مشفشي حاجه!
انت ياالو مقتنع أن لاعب مدافع ماكان أساسي في فريقه إلى نهاية الدوري الماضي هو سبب خسائر فريقه اذا انت جاهل ولا تفهم كوره لاكن تعصبك وجهلك وحقدك على نادي سعودي شرف بلدك في محافل كثيره هل عنك غير ده كلام
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الإدارة تبيع والمدرب يضيع يالله يا منتج لا دلاال بعد التنازل عن تمو تكي