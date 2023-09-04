كشفت قاضية التحقيقات في واقعة اغتصاب ووفاة الطفلة اللبنانية لين ذات الـ 6 سنوات في ثاني أيام عيد الأضحى الماضي،عن تفاصيل جديدة.

وطالبت القاضية سامرندا نصار، بإعدام الجد والجدة والأم والخال، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في لبنان.

وأوضحت نصار أن الخال اغتصب الفتاة في حمام منزل جدها في غياب الأهل، وقد قام باغلاق فمها بشريط لاصق لمنعها من الصراخ.

ووفق التحقيقات، فقد قام أفراد العائلة بمسح الرسائل من هواتفهم؛ للتستر على الجريمة، وإخفاء آثار الإعتداء، فقاموا بوضعها بماء وملح؛ ليزيد الأمر من آلامها، بالإضافة إلى فقدانها الشهية بالأكل لمدة خمسة أيام بعد الحادثة، وخوفها الشديد من دخول المرحاض.

وقد اكتُشفت الجريمة عندما ساءت حالة الطفلة، واضطرت العائلة إلى اصطحابها إلى المشفى.