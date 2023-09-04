تسعى شركة «سابك» ، إلى الاستحواذ على نادي الاتفاق ، ضمن إطار الاستثمار في الأندية الرياضية ، والذي أعلن عنه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب المحلل محمد بركات ، فقد تم الاتفاق على كافة التفاصيل حول انتقال ملكية نادي الاتفاق إلى شركة سابك ، مضيفًا أن متبقي استكمال الإجراءات ومن ثم الإعلان الرسمي .

وفي وقت سابق ، أطلق ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى .

ويُذكر أن هذا المشروع ، يأتي ضمن تعزيز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة .