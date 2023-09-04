تسعى شركة «سابك» ، إلى الاستحواذ على نادي الاتفاق ، ضمن إطار الاستثمار في الأندية الرياضية ، والذي أعلن عنه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب المحلل محمد بركات ، فقد تم الاتفاق على كافة التفاصيل حول انتقال ملكية نادي الاتفاق إلى شركة سابك ، مضيفًا أن متبقي استكمال الإجراءات ومن ثم الإعلان الرسمي .
وفي وقت سابق ، أطلق ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى .
ويُذكر أن هذا المشروع ، يأتي ضمن تعزيز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة .
بالتوفيق للنواخذه وإلى الامام دوما
الاتفاق هذا النادي العريق متي يعود نادي كبير مبرووووك لسابك الاستحواذ علي هذا النادي واتمني التوفيق لهذا النادي الكبير ،،،
الشباب ستنقل ملكية الي الاتصالات السعودية STC
محرد توقعات للمحلل الرياض
ألف مبرووك لنادي النوخذة يستاهلون كل خير
اتوقع رؤية الملهم محمد بن سلمان تخصيص جميع الاندية وبتدرج الى ان تكتمل المنظومة خلال الاعوام القادمة واتوقع خلال فترة الانتقالات الشتوية نسمع اخبار طيبة
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واندية الشمال وش نصيبها من ذلك افيدونا
شيء جميل جدا لهذا النادي العريق صاحب الانجازات الرياضيه في عهد المدرب الكفوء خليل الزياني ابن الوطن وتمنياتنا لهذا النادي الاستمرار في الفوز والظهور بمظهر يليق به كنادي كبير وليعود له جمهوره المتشوق للانتصارات الرياضيه والله يوفقه ….
ياليت تتوسع دائرة التخصيص وتشمل اندية المنتصف حتى لايكون هناك فوارق كبيرة تفقدنا حلاوة الدوري ومتعته.. فيكون محصور في اندية الصندوق
ماذا لو تبنى بنك الرياض نادي الشباب (ويدمج نادي الرياض مع الشباب) وبنك الأهلي نادي التعاون.. وشركة الاتصالات نادي الفتح إلى أن تستقل الأندية كمنشآت تجارية قائمة بذاتها
بالتوفيق للنواخذة ، بداية موفقة للاتي هذا الموسم و اخبار طيبة و صفقة ناجحة لشركة سابك ، نتمنى ان نرى الاتفاق يعود لأمجاده السابقة و يرجع ينافس و يحصد البطولات المحلية و الخارجية
اتمنى ان يكون هناك تبني اضافي لنادي الشباب والفتح والتعاون وغيرهم حتى يكون عندنا فرق رياضيه قويه عديده وليس فقط عدد محدود حتى يتحول الدوري من افضل الدوريات على مستوى عالمي .
بالتوفيق يا الاتي فرحنا لك
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الاتفاق نادي عريق وممثل المنطقة الشرقية وشركة سابك مكسب كبير لتطوير النادي والذهاب به للامام بالتوفيق ان شاء الله لنادينا الكبير.
الاتفاق نادي عريق وممثل المنطقة الشرقية وشركة سابك مكسب كبير لتطوير النادي والذهاب به للامام بالتوفيق ان شاء الله لنادينا الكبير.