أعلن نادي الشباب رسميًا ، انتقال البلجيكي يانيك كاراسكو ، نجم فريق أتليتكو مدريد الأسباني ، وذلك لتدعيم صفوف الليوث ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وظهر كاراسكو في الفيديو التقديمي للنادي الشباب ، وهو يدخل أرضية ملعب الفريق ، قائلًا ،” مهما كثرت الأقاويل لا تصدقوها ، لأن كاراسكو يريد أن يصبح أسدًا ”

ويُذكر أن كاراسكو وصل اليوم إلى الرياض من أجل إتمام الفحص الطبي ، تمهيدًا لانتقاله إلى نادي الشباب ، لمدة 3 مواسم ،وذلك مقابل أن يتقاضي الدولي البلجيكي 13 مليون يورو سنويًا .