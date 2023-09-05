كشف الإعلامي خالد الحارثي عن أخطر موقف تعرض له خلال تغطية إعلامية لإحدى الحملات الأمنية.

وقال الحارثي بأنه خرج مع حملة أمنية مكثفة ومتنوعة لمداهمة مزرعة كبيرة بها الكثير من العمال المخالفين الذين لا يملكون إقامة.

وأضاف الحارثي بأن المزرعة كانت مليئة بعشرات العمال، وأثناء مداهمة السلطات الأمنية عليها خرج العمال وهم يحملون أحد الأسلحة الخطيرة وحاولوا صد السلطات.

وتابع الحارثي بأنه كان يقف وسط المداهمات ومعه بعض من أصدقائه الإعلاميين، ولكن بستر الله اختبئوا تحت الأشجار.

وأردف الحارثي بأن هذا الموقف يعتبر أصعب موقف مر به وبزملائه خلال فترة عمله.