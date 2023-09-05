تأتي سيارة مرسيدس مايباخ 2023 S-Class الفاخرة مناسبة لفئة رجال الأعمال و كل من يرغبون في إراحة أنفسهم أثناء التنقل، إذ تحتوي على محرك 8 سلندر قوي و كبير مع داخلية تضم غطاء جلدي فاخر و وضعيات عرض المعلومات الاحترافية في السيارة، إذ يوجد من هذه النسخة ١٥٠ سيارة فقط .

وتمتلك السيارة شبك أمامي كبير الحجم وضخم و يحتوي على عدد من الشرائح ذات تصميم عمودي و يحيط بهذا الشبك إطار من الكروم . كما أن المصابيح الأمامية ذات تصميم مستطيلي مسحوبة الى جانبي السيارة و هي لمبات ليد نهارية أوتوماتيكية .في أسفل المصد يوجد فتحات للمكيف مع زوايا و انحناءات لك تعطي للسيارة في تصميم رياضي بالكامل

والهيكل العلوي من السيارة يأتي بلون مختلف عن الجزء الجنوبي من السيارة و غالبا ما يكون اللون العلوي هو الأسود .

المرايا الجانبية بنفس اللون العلوي و مقابض الأبواب باللون السفلي و الاطارات رياضية بالكامل مطلية بالكروم .

المصد الخلفي من السيارة يأتي مع اسطبات ذات تصميم أنيق وفاخر وهناك جناح صغير ومدمج في الصندوق الخلفي مع مخرجين عادم للوقود في اسفل المصد .

مقابض الأبواب في مرسيدس مايباخ 2023 S-Class تأتي قابلة للدخول إلى جسد السيارة و لا تخرج إلا وقت فتح و غلق السيارة .

كذلك تأتي السيارة مع خاصية التدليك و التدفئة مع فتحة السقف بانوراما، وشاشة الملاحة في السيارة تأتي بمقاس 12.8 بوصة بالإضافة إلى لوحة عدادات السرعة و التي تبلغ 12.3 بوصة، بالإضافة ة إلى خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية و المسجل بعدد 30 سماعة .

ويأتي الدركسوت ذو تصميم ثلاثي أنيق و فاخر ومتعدد الاستخدامات مع إطار من الكروم وهو أسود اللون، وفتحات المكيف عددها كبير خاصة في التابلوه الأمامي و التي منها أربعة في وسط الكونسول و فتحتان في الجانب الأيمن و اثنين آخرين في الجانب الأيسر .

المقاعد الخلفية هما اثنين فقط و يوجد كونسول وسطي كبير الحجم للتحكم في المقاعد و المكيف مع شاشات ترفيه بمقاس 7.1 بوصة و إمكانية تحريك مقعد السائق الأمامي

وتحصل هذه السيارة على اصدارين من المحركات يختلف على حسب الفئة التي ستقوم باقتنائها، الاصدار الاول هو لفئة S580 و الذي يأتي سعة 4.0 لتر بعدد 8 سلندر من نوع ثنائي التيربو و الذي ينتج عنه قوة 496 حصان عند عدد لفات 5500 لفة في الدقيقة .

أما الاصدار الثاني فإنه يأتي من على فئة S 680 و الذي يأتي سعة 6.0 لتر بعدد 8 سلندرات و الذي ينتج عنه قوة 621 حصان عند عدد لفات 5250 لفة في الدقيقة.

وتتوفر السيارة بسعر 419 الف دولار، أو 1 مليون و 570 الف ريال.