حذّر استشاري أمراض النساء والولادة، الدكتور حازم المنديل، من خطورة عيادات الليزر التجميلية التي لا تلتزم بالإجراءات اللازمة لتعقيم الأدوات المستخدمة.

وأوضح المنديل في حديثه على برنامج الراصد أن هذه العيادات قد تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المرضى، حيث قد تكون ناقلة للجراثيم والفيروسات والفطريات إذا لم يتم تعقيم الأدوات بشكل صحيح.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات التجميلية التي تتم في عيادات الليزر، مثل استخدام الإبر وبعض المواد، قد تكون غير مطهرة أو معقمة بشكل كامل؛ وهذا يعني أنه يمكن للأمراض أن تنتقل من شخص إلى آخر خلال هذه العمليات غير النظامية.

وحث الدكتور المنديل المرضى على أخذ الحيطة والحذر عند اختيار عيادات الليزر، لافتًا إلى أهمية التأكد من التزامها بمعايير النظافة والتعقيم.

وطالب الأشخاص الذين يجروا عمليات تجميلية باستشارة أطباء متخصصين والتحقق من سمعة العيادة قبل إجراء أي إجراء.