أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، والبكالوريوس في عدة مناطق بالمملكة.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– خبير أول تطوير أعمال.
– أخصائي أول إدارة خوادم
– مستشار قانوني
– مشرف فريق
– خبير قانوني
– مدير مشروع أول.
– مُحلل تراخيص
– أخصائي أول أزمات.
– خبير أزمات.
– خبير تخطيط
– أخصائي اول تطوير الموردين
– خبير تطوير الأعمال
– أخصائي إدارة مخاطر
– خبير إدارة المخاطر
– مستشار الإدارة العامة لإدارة المخاطر.
– مُراقب ميداني.
– أخصائي حركة.
– وغيرها من الوظائف.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا
اتمنا التوفق