أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، والبكالوريوس في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– خبير أول تطوير أعمال.

– أخصائي أول إدارة خوادم

– مستشار قانوني

– مشرف فريق

– خبير قانوني

– مدير مشروع أول.

– مُحلل تراخيص

– أخصائي أول أزمات.

– خبير أزمات.

– خبير تخطيط

– أخصائي اول تطوير الموردين

– خبير تطوير الأعمال

– أخصائي إدارة مخاطر

– خبير إدارة المخاطر

– مستشار الإدارة العامة لإدارة المخاطر.

– مُراقب ميداني.

– أخصائي حركة.

– وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا