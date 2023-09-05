أعلنت مجموعة «طلعت مصطفى» المصرية ، عن اعتزامها إنشاء مدينة جديدة بالعاصمة الرياض ، بمعايير جودة مستدامة ، لتتناسب مع أسلوب الحياة الجديد بالمملكة .

وتعد مجموعة طلعت مصطفى المطور العقاري الأبرز في مصر ، حيث تمتلك خبرة في مجال التطوير لأكثر من 50 عام ، وقد ارتبط اسم المجموعة بالمصداقية والدقة في التنفيذ والإلتزام بمواعيد التسليم ، حيث سلمت حتى الآن أكثر من 120 ألف وحدة سكنية.

وقد حققت مشروعات طلعت مصطفى في مصر ، نجاحًا واسعًا ، بعدما أعطت قيمة مضافة للأراضي الواقعة حول مشروعات مدن الرحاب ومدينتي وغيرها من مشروعات المجموعة .

ويُذكر أن مشروع «مدينتي» ، النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات المستدامة ، حيث بدأت المجموعة في تطويره عام 2006 .