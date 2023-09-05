كشف مشهور التواصل الاجتماعي، عبد الرحمن المطيري، عن معاناة والدته بعد إهدائها أرض وسيارة.

وقال إن والدته مرضت بعد أيام قليلة من تصويره الهدايا التي منحها لوالدته وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن والدته أجرت على إثر ذلك عملية جراحية، داعيا الجميع إلى قضاء حوائجهم بالكتمان وتجنب تصوير حياتهم وما يقدموه من هدايا للآخرين.