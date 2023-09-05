كشف مشهور التواصل الاجتماعي، عبد الرحمن المطيري، عن معاناة والدته بعد إهدائها أرض وسيارة.
وقال إن والدته مرضت بعد أيام قليلة من تصويره الهدايا التي منحها لوالدته وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن والدته أجرت على إثر ذلك عملية جراحية، داعيا الجميع إلى قضاء حوائجهم بالكتمان وتجنب تصوير حياتهم وما يقدموه من هدايا للآخرين.
أمك الله يشفيها،،، يا امعة يا وضيع هذا جزاء أمك تنكبها عليك من الله ما تستحق
نسأل الله لها الشفاء
و الصحة والعافية …عاجلاً غير
آجل …
………ما فَعَله هذا السّفيه
كصدَقةٍ يتبعُها أذىً و مِنّة…
أهدى لأُمّه بيتاً و سيارة
في عمَلٍ من أعمال البِرّ
الرّائعة ؛ لكنّه أحبط عمَلَه
بالمِنّة عندما تباهى بتصوير
فِعلِه في لحظةٍ شيطانية
لَم يذكُر فيها إسمه …
فألحَق بِأُمّه الأذى عندما
كشَف أمرها للنّاس…
…التّباهي لا يأتي بِخَير…
…🇸🇦 …
ارض وسياره!
هذا الكائن ينطبق علىيه مثل جنت على اهلها برقش يومك تصور تدرو مشاهدات لم تحسب ان فيه عين حاسده