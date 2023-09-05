ظهرت فتاة وهي تعبر الطريق بشكل عشوائي، حيث عبرت من المكان الغير مخصص لعبور المشاة.

وكادت تتسبب الفتاة بحادث سير مروع، كان سيذهب ضحيته عائلة، وربما أكثر.

وجاءت التعليقات على المقطع بضرورة الحذر واتباع إرشادات السلامة، وطالب الكثيرون بأخذ الحيطة، ونشر الوعي بذلك الأمر.