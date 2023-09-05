ظهرت فتاة وهي تعبر الطريق بشكل عشوائي، حيث عبرت من المكان الغير مخصص لعبور المشاة.
وكادت تتسبب الفتاة بحادث سير مروع، كان سيذهب ضحيته عائلة، وربما أكثر.
وجاءت التعليقات على المقطع بضرورة الحذر واتباع إرشادات السلامة، وطالب الكثيرون بأخذ الحيطة، ونشر الوعي بذلك الأمر.
لاحول ولاقوة الابالله
قالوا : تمكين المرأة …يا بَقَر 🐄 …
…و العياذ بالله …
ما قالوا :
التّمكّن من أرواح النّاس …
…🇸🇦 …
قسم بالله يبي لها جلد هالفاغرة العابرة الطريق بدون أي مبالاة 😤😡😤 كثير من النسوان الله يهديهن يقطعن الطريق بدون أنتظار و بدرعمة مهلكة على أساس أن سائقي المركبات بيوقفون لهن غصب طيب و هذا تفكير خاطئ منهن 😡😤😡
طيب