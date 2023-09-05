أوضحت الدكتورة سارة اليوسف استشاري النساء والولادة حقيقة علاقة نوع الغذاء في تحديد جنس الجنين.

وقالت اليوسف بأنها تلاحظ أن الكثير من السيدات ينشرن شائعة أن تناول الحلويات تزيد من نسبة الحمل بفتاة أم الموالح تزيد من الحمل بالأولاد وهذا غير صحيح.

وأضافت اليوسف بأنها تواجه تلك الخرافات بشكل كثير، وأن هناك بعض الشائعات حول أن نوع الغذاء يحدد جنس الجنين.

وتابعت اليوسف بأنه من الضروري على جميع السيدات المتابعة مع طبيب مختص وتجنب اتخاذ أدوية بدون استشارة الطبيب المختص حفاظا على الجنين.