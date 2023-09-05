قامت شركة «هواوي» عملاق التكنولوجيا الصيني ، بافتتاح مركز بيانات سحابي في المملكة ، وذلك في محاولة منها لتنمية عروض خدماتها عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ستيفن يي ، الرئيس الإقليمي للشركة ، إن مركز البيانات السحابية في الرياض ، وهو المركز الثلاثين لشركة هواوي في جميع أنحاء العالم ، سيدعم الخدمات الحكومية للمملكة ، ويسمح بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة باللغة العربية.

وتابع ، إن تنفيذ سحابة هواوي لا يتعلق بنا فقط ، ولكنه جسر سيجلب شركات صينية أخرى إلى المملكة ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد ، مضيفًا أن هواوي افتتحت مقرها الإقليمي في الرياض هذا العام.

وفي فبراير ، أعلنت هواوي عن نيتها في استثمار 400 مليون دولار في منطقة السحابة السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة .

وفي وقت سابق ، قررت المملكة أنها لن توقع عقودًا مع شركات أجنبية لم يكن لها مقر إقليمي داخل المملكة بعد هذا العام.