استأجر زوجين طائرة لتلقي رذاذ يعبر عن جنس مولودهما، وذلك لجعل حفلهما مميز، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

ولكن تحول الحفل إلى مأساة، فبعد أن ألقت الطائرة اللون الوردي، سقطت تلك الطائرة، ولقي قائدها مصرعه، في المكسيك.