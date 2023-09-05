أزاجت بي إم دبليو، الستار عن سيارتها “فيجن نوي كلاسي” في معرض IAA للسيارات الذي عقد في ميونخ، ألمانيا.

وتميزت السيارة بتصميم فريد، فتأتي بشبك أمامي مضيء ممتد للمصد، ومصابيح نهارية LED ، وذكرت بي ام دبليو أنها استخدمت الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم بعض وحدات الإضاءة.

ركزت بي ام دبليو على الجوانب الانسيابية في التصميم الخارجي لتحسين المدى بـ 30% مقارنة بسياراتها الكهربائية الحالية.

وذكرت بي ام دبليو مسبقاً أن السيارة تدعم مدى كهربائي نظري قد يصل إلى 1000 كيلومتر للشحنة الواحدة.