وجه هشام العسلي، مستشار في العلاقات النفسية الأسرية، نصيحة إلى الرجال بشأن زوجاتهم.

وحذر الرجال من تهميش زوجاتهم أثناء الحديث لأن ذلك تعتبره الزوجة إهانة، وقد يسبب ذلك شرخا كبير في العلاقة الزوجية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ونصح المرأة بأن تحاول أن تتحدث مع زوجها لحل مشكلتها واذا لم يستجيب فتتركه يومين ثم تعاود المحاولة مرة أخرى اذا كان زوجها نرجسي ويمارس الصمت العقابي.

د. هشام العسلي – مستشار في العلاقات النفسية الأسرية: لا تهمش زوجتك أثناء الحديث .. حذار من هذه الخطوة التي تسبب شرخ كبير في العلاقة @_heshamalasali#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/F0aVIzUX33 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 4, 2023