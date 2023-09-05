كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، عن إحدى مزايا برنامج “دوم” الذي أطلقته الوزارة.

وأكد أنه يمكن لعائلة الموظف المشمول في برنامج دوم الاستفادة من العروض والخصومات، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

ولفت إلى أن برنامج دوم قد يشمل المتقاعدين وموظفي القطاع الخاص في مراحله القادمة، كما يمكن للجهة الحكومية تقديم مكافآت لموظفيها على شكل نقاط في برنامج دوم للاستفادة منها في العروض والخصومات.

#نشرة_الرابعة | متحدث @HRSD_SA محمد الرزقي: يمكن لعائلة الموظف المشمول في برنامج #دوم الاستفادة من العروض والخصومات pic.twitter.com/XfOyyU6lD0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 4, 2023