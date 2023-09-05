اتجهت أنظار نادي الفتح نحو أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وطلب نادي الفتح خدمات لاعب نادي النصر خالد الغنام، فيما لم يحسم النصر قراره بعد.
يذكر أن الغنام سبق أن انضم في يناير الماضي إلى صفوف الفتح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
اتجهت أنظار نادي الفتح نحو أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وطلب نادي الفتح خدمات لاعب نادي النصر خالد الغنام، فيما لم يحسم النصر قراره بعد.
يذكر أن الغنام سبق أن انضم في يناير الماضي إلى صفوف الفتح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
العالمي انت ترى مايجوز تقول ينثبر وماهي حلا ؟؟؟ هذي الفاظ خطأ وروح قولها لخالد الغنام اذا انت صادق. لايجوز هذا .
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👍👍👍👍
ينثبر صقعره في ناديه مهي حلا كل شوي رايح للفتح راجع من الفتح