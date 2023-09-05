اتجهت أنظار نادي الفتح نحو أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وطلب نادي الفتح خدمات لاعب نادي النصر خالد الغنام، فيما لم يحسم النصر قراره بعد.

يذكر أن الغنام سبق أن انضم في يناير الماضي إلى صفوف الفتح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.