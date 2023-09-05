دارت منافسة شرسة في مزاد لشراء أرض بالمنطقة الشرقية وتبلغ مساحتها ٤ مليون متر مربع.

وانطلق المزاد بحضور عدد من رجال الاعمال الذين تنافسوا للفوز بالأرض.

وانتهى المزاد ببيع الأرض بمبلغ تجاوز 945 مليون ريال وسعر للمتر وصل 218 ريال على أحد رجال الأعمال.