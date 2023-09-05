دارت منافسة شرسة في مزاد لشراء أرض بالمنطقة الشرقية وتبلغ مساحتها ٤ مليون متر مربع.
وانطلق المزاد بحضور عدد من رجال الاعمال الذين تنافسوا للفوز بالأرض.
وانتهى المزاد ببيع الأرض بمبلغ تجاوز 945 مليون ريال وسعر للمتر وصل 218 ريال على أحد رجال الأعمال.
ارض ب مليار فيها بترول ولا غاز وايش هذا لاحول ولاقوة الابالله
الله يبارك لهما،وعليهمابالحلال،وبالرفاه والبنين،🤲 اللهم إني أسأل الله الرزاق الكريم،أن يرزق عايض الزهراني،وسالم الغامدي،ويرزق محمد سيارة للدوام،ويرزق أبو بكر،وعمر،وعثمان،وعلي، ويرزق أيضاً أبو ناصر منصور المنصوري،ويرزق أبو وظيفه ،بوظيفة ذات راتب مجزي،وبدل سكن عالي القيمة،ويرزق أبو فهد الحبلاني،ونبيل زاهد،ويرزق مشبب،وأبو عابد ،ويرزق أبو سعيد و معشي الظيف،،،،،آمين يا رب العالمين،،اللهم أرزقني وأنا في بيتي كسول لا أشتغل ،آمين،،،وأرزق كل الكسالى الذين يتمنون الملايين ،من دون جهد وتعب و شغل🤚🤚🌴
الله يبارك لهما،وعليهمابالحلال،وبالرفاه والبنين،🤲 اللهم إني أسأل الله الرزاق الكريم،أن يرزق عايض الزهراني،وسالم الغامدي،ويرزق محمد سيارة للدوام،ويرزق أبو بكر،وعمر،وعثمان،وعلي، ويرزق أيضاً أبو ناصر منصور المنصوري،ويرزق أبو وظيفه ،بوظيفة ذات راتب مجزي،وبدل سكن عالي القيمة،ويرزق أبو فهد الحبلاني،ونبيل زاهد،ويرزق مشبب،وأبو عابد ،ويرزق أبو سعيد و معشي الظيف،،،،،آمين يا رب العالمين،،اللهم أرزقني وأنا في بيتي كسول لا أشتغل ،آمين،،،وأرزق كل الكسالى الذين يتمنون الملايين ،من دون جهد وتعب و شغل🤚🤚🌴
الله يبارك لهما،وعليهمابالحلال،وبالرفاه والبنين،🤲 اللهم إني أسأل الله الرزاق الكريم،أن يرزق عايض الزهراني،وسالم الغامدي،ويرزق محمد سيارة للدوام،ويرزق أبو بكر،وعمر،وعثمان،وعلي، ويرزق أيضاً أبو ناصر منصور المنصوري،ويرزق أبو وظيفه ،بوظيفة ذات راتب مجزي،وبدل سكن عالي القيمة،ويرزق أبو فهد الحبلاني،ونبيل زاهد،ويرزق مشبب،وأبو عابد ،ويرزق أبو سعيد و معشي الظيف،،،،،آمين يا رب العالمين،،اللهم أرزقني وأنا في بيتي كسول لا أشتغل ،آمين،،،وأرزق كل الكسالى الذين يتمنون الملايين ،من دون جهد وتعب و شغل🤚🤚🌴
الله يبارك لهما،وعليهمابالحلال،وبالرفاه والبنين،🤲 اللهم إني أسأل الله الرزاق الكريم،أن يرزق عايض الزهراني،وسالم الغامدي،ويرزق محمد سيارة للدوام،ويرزق أبو بكر،وعمر،وعثمان،وعلي، ويرزق أيضاً أبو ناصر منصور المنصوري،ويرزق أبو وظيفه ،بوظيفة ذات راتب مجزي،وبدل سكن عالي القيمة،ويرزق أبو فهد الحبلاني،ونبيل زاهد،ويرزق مشبب،وأبو عابد ،ويرزق أبو سعيد و معشي الظيف،،،،،آمين يا رب العالمين،،اللهم أرزقني وأنا في بيتي كسول لا أشتغل ،آمين،،،وأرزق كل الكسالى الذين يتمنون الملايين ،من دون جهد وتعب و شغل🤚🤚🌴
الله يبارك لهما،وعليهمابالحلال،وبالرفاه والبنين،🤲 اللهم إني أسأل الله الرزاق الكريم،أن يرزق عايض الزهراني،وسالم الغامدي،ويرزق محمد سيارة للدوام،ويرزق أبو بكر،وعمر،وعثمان،وعلي، ويرزق أيضاً أبو ناصر منصور المنصوري،ويرزق أبو وظيفه ،بوظيفة ذات راتب مجزي،وبدل سكن عالي القيمة،ويرزق أبو فهد الحبلاني،ونبيل زاهد،ويرزق مشبب،وأبو عابد ،ويرزق أبو سعيد و معشي الظيف،،،،،آمين يا رب العالمين،،اللهم أرزقني وأنا في بيتي كسول لا أشتغل ،آمين،،،وأرزق كل الكسالى الذين يتمنون الملايين ،من دون جهد وتعب و شغل🤚🤚🌴
الله يبارك لهما،وعليهمابالحلال،وبالرفاه والبنين،🤲 اللهم إني أسأل الله الرزاق الكريم،أن يرزق عايض الزهراني،وسالم الغامدي،ويرزق محمد سيارة للدوام،ويرزق أبو بكر،وعمر،وعثمان،وعلي، ويرزق أيضاً أبو ناصر منصور المنصوري،ويرزق أبو وظيفه ،بوظيفة ذات راتب مجزي،وبدل سكن عالي القيمة،ويرزق أبو فهد الحبلاني،ونبيل زاهد،ويرزق مشبب،وأبو عابد ،ويرزق أبو سعيد و معشي الظيف،،،،،آمين يا رب العالمين،،اللهم أرزقني وأنا في بيتي كسول لا أشتغل ،آمين،،،وأرزق كل الكسالى الذين يتمنون الملايين ،من دون جهد وتعب و شغل🤚🤚🌴
الله يبارك لهما،وعليهمابالحلال،وبالرفاه والبنين،🤲 اللهم إني أسأل الله الرزاق الكريم،أن يرزق عايض الزهراني،وسالم الغامدي،ويرزق محمد سيارة للدوام،ويرزق أبو بكر،وعمر،وعثمان،وعلي، ويرزق أيضاً أبو ناصر منصور المنصوري،ويرزق أبو وظيفه ،بوظيفة ذات راتب مجزي،وبدل سكن عالي القيمة،ويرزق أبو فهد الحبلاني،ونبيل زاهد،ويرزق مشبب،وأبو عابد ،ويرزق أبو سعيد و معشي الظيف،،،،،آمين يا رب العالمين،،اللهم أرزقني وأنا في بيتي كسول لا أشتغل ،آمين،،،وأرزق كل الكسالى الذين يتمنون الملايين ،من دون جهد وتعب و شغل🤚🤚🌴
الله يبارك لهم ويرزقهم خيرها والله يرزقنا بفضله الواسع
وجعلها مدخل خير عليهم
ياناس الرزاق الله يرزق من يشاء بفضله الواسع
والحاسد مايضر الا نفسه
الله يرزقه ويرزقنا ويرزق كل من قال امين
الله يرزقه ويرزقنا ويرزق كل من قال امين
تستاهل ي السمي عايض بن فرحان العاطفي والله يعطيك من خيره ويكفيك شره ويارب تكون داخلت خير عليك
علي دين ١٥ الف ريال والله ماني قادر استقر بعيشتي هم هم مايعلم فيه إلا الله
لاحول ولا قوة الا بالله.
يشتري المتر 218 ريال ويرجع يبيع على المستهلك المسكين 1000 الى 2000 ريال
حرر الرد
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الله يرزقني ونا ادور وضيفه اقل شي ب٦ مالقيت
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الله يرزقني ونا ادور وضيفه اقل شي ب٦ مالقيت
يلعبون بالفلوس لعب
اللهم يرازق الطير
ارزقنا رزق الحلال
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الحمد لله على نعمه الظاهره و الباطنه . وشكر النعم من أعظم الطاعات . و سوف نسئل يوم القيامة عن المال كيف اكتسبناه و فيما انفقناه. فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب . علما بأن الكفن ليس له جيوب . ومالك ما اكلت فا افنيت و لبست فا ابليت . ولا حول ولا قوة الا بالله . و صل اللهم و سلم على سيدنا محمد و آله و صحبه .
ابي نص ضريبتها بس او ربع بس
هؤلاء هم سبب الغلاء والبلاء للمواطن البسيط وصاحب الدخل المحدود فيشترون الأراضي والعقارات من البلديات التى بدورها تصادرها من أصحابها بحجة عدم وجود مستمسكات شرعية ثم تبيعها لهؤلاء الحرامية ثم يبعونها على المواطن البسيط بأسعار غير واقعية وتبقى الدوامة شغالة.
الله يرزقنا بسيارة للدوام وانتم بعد الله يرزقكم
مبروك