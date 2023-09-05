خرجت مسيرة ضخمة لعدد من العائلات ضد الشواذ تنديدا بسلوكهم غير الأخلاقي.

وضمت المسيرة رجال ونساء ومعهم أطفالهم الرضع، كما شارك في المسيرة أطفال ومراهقين وحملوا لافتات ضد المثلية.

واستقبل المارة المسيرة بترحاب فيما وصل المشاركين في المسيرة طريقهم.